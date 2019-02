We kunnen leren tijdens onze slaap

Een vreemde taal leren tijdens onze slaap? Volgens nieuw onderzoek, verschenen in het gezaghebbende Current Biology, is dat idee helemaal niet zo vreemd. Wetenschappers van de Universiteit van Bern lieten 41 jonge mannen en vrouwen tijdens hun diepe slaap woordjes horen, telkens een samenstelling van één fictief woord (zoals ‘guga’) en één bestaand (zoals ‘huis’). Na het ontwaken kregen de proefkonijnen het fictieve woord te horen en de vraag of het in een schoendoos past of niet. Om de vraag juist te beantwoorden, moesten ze de associatie maken met het bestaande woord.