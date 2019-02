Confrérie van de Hasseltse Jenever reikte drie Zilveren Labels uit

Hasselt - De Confrérie van de Hasseltse Jenever heeft tot doel de Hasseltse graanjenever en zijn distillaten te promoten. Om horecagelegenheden die dit gekende Hasselts streekproduct in de kijker zetten te belonen, riep de Confrérie vorig jaar een Zilveren Label in het leven. Dit label wordt toegekend aan horecazaken die minstens twee Hasseltse graanjenevers van verschillende stokers aanbieden.

Vorig jaar in mei en augustus kregen de Caracole op de Zuivelmarkt in Hasselt en de Hostellerie des Ducs in Duras (Frankrijk) als eersten het Zilveren Label van de CHJ. Tijdens de Dag van de Jenever op 20 oktober 2018 werden nogmaals 5 etablissementen met het Zilveren Label gehonoreerd. Drie van deze gelegenheden werden in de loop van de maand januari 2019 door een delegatie van de Confrérie bezocht om hen definitief het label en de bijhorende oorkonde te overhandigen. Op 16 januari verwierf eetgelegenheid de Stroobander van Joeri Deom op het Sint-Jozefsplein te Tuilt het derde Zilveren Label. (foto 1) Daarna zakte een afvaardiging van de Confrérie op 24 januari 2019 af naar In de Kleine Hal aan de Maastrichterstraat te Hasselt om aan bazin Yoke Vandebriel de erkenning te bezorgen. (foto 2) Ten slotte was L’Aperi Vino van Dirk Hendrickx voorlopig op 29 januari aan de beurt om het keurmerk van de CHJ te ontvangen. (foto 3)

Horecazaken in heel het land die minstens twee Hasseltse graanjenevers van twee verschillende stokers op de kaart staan hebben, komen in aanmerking om het Zilveren Label van de Confrérie van de Hasseltse Jenever te verwerven. Een mailtje naar secretariaat@confreriehasseltsejenever.be volstaat zich kandidaat te stellen.

Zie je het label aan een zaak, dan kan je er voortaan zeker van zijn dat je er minstens twee echte Hasseltse graanjenevers kunt proeven.