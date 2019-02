Leuk idee draait verkeerd uit: legoblokjes om Delhaize te bouwen zijn elk afzonderlijk ingepakt in verschillende verpakkingen

Delhaize oogst kritiek met een opmerkelijke actie. De winkelketen wil sinds vorige week de klanten plezieren met gratis lego, waarmee ze een winkel van Delhaize kunnen nabouwen. Maar dat draait verkeerd uit. Elk afzonderlijk blokje ligt immers in een eigen plastic bakje, met extra kaartje en een plastic verpakking. Daarop komt zoveel kritiek dat Delhaize nu besluit om in te grijpen.

De verbazing was groot bij de klanten, die het afval van de spaaractie optelden bij de bouwblokjes van een Chinese versie van lego. Delhaize, dat al jaren een milieuvriendelijk imago wil opbouwen, kon op weinig begrip rekenen. Honderden reacties gingen van “hou jullie plastic rommel maar bij, weet je wat dat kost” en “goeie timing met de klimaatmarsen”. De beelden van enkele blokjes spreken boekdelen.

Op Twitter probeerde Delhaize de gemoederen nog te bedaren, maar ook daar sloegen ze de bal mis. “Deze bakjes hoeven geen afval te zijn, maar kunnen onder andere dienen als raampjes in je zelf gebouwde Delhaize Shop. Je kan ze gebruiken om een kleine serre met verse groenten en planten voor je winkeltje te bouwen en ze kunnen ook dienen als verfpotjes bij het knutselen voor na het bouwen”, klonk het.

Hey Arno! Bedankt voor je tweet. Het klopt inderdaad dat een plastiek bakje de bouwblokjes in het zakje samenhoudt. Deze bakjes hoeven echter geen afval te zijn, maar kunnen onder andere dienen als raampjes in je zelf gebouwde Delhaize Shop, (1/4) — Delhaize FR (@DelhaizeFR) January 31, 2019

Inschattingsfout

Maar na de collectieve verontwaardiging slaat Delhaize toch mea culpa. “We begrijpen de verontwaardiging,” zei woordvoerder Roel Dekelver van Delhaize in “De ochtend” op Radio 1. “We geven grif toe dat we een inschattingsfout hebben gemaakt met deze actie, en vandaar dus onze excuses.”

De winkelketen wil “de fout nu deels goedmaken” door extra verzamelbakken aan de kassa’s te plaatsen, waarin het plastic afval gedeponeerd kan worden. Dat niet alleen, ook in het algemeen willen ze een spurtje doen naar een milieuvriendelijker beleid. “We gaan in contact treden met verschillende organisaties om te kijken hoe wij nog meer kunnen samenwerken om plastic afval in België te verminderen. In de komende weken en maanden nog acties lanceren vanuit Delhaize, om nog meer inspanning te leveren bij het vermijden van plastic afval.”