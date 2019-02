Gezinsdrama kost leven aan twee mensen in Houyet

Houyet - Een man van 35 heeft zondagavond in Finnevaux (in de Naamse gemeente Houyet) zijn ex-vriendin van 33 neergeschoten met een jachtwapen en heeft daarna het geweer op zichzelf gericht. Ze zijn allebei overleden aan de schotwonden, meldt het parket van Namen.

Oorzaak zou de scheiding van het koppel zijn, in december. De vrouw had elders haar intrek genomen, maar de man kon dat niet verkroppen.

Twee ziekenwagens kwamen ter plaatse. De vrouw was zwaargewond en bezweek later op de avond aan haar verwondingen. Een van de twee kinderen van het koppel (8 jaar oud) was in de woning op het ogenblik van de feiten.

Maandag vindt de autopsie plaats.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.