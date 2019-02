Annelies uit ‘Blind Getrouwd’ droomde van Hugo maar krijgt Joris

D-Day voor Annelies in Blind Getrouwd: zij geeft haar jawoord aan Joris, die ze in de aanloop naar hun huwelijk voor het gemak ‘Hugo’ noemde. Na vanavond weten we ook hoe Line, Elke, Tim en Victor worden gekoppeld.

Dat wordt wennen voor leerkracht Annelies (29) uit Kessel-Lo: zij heeft haar aanstaande echtgenoot al die tijd Hugo genoemd, naar haar favoriete cocktail die bestaat uit prosecco en spuitwater, vlierbloesemsiroop, munt en limoen. Annelies zal het met IT’er Joris (30) uit Antwerpen moeten stellen, die hopelijk even goed smaakt. Annelies maakt er wel werk van: op de vooravond van de trouw schrijft ze ‘Hugo’ een brief, die Joris de dag van zijn huwelijk mag lezen. In de brief staat onder meer dat Annelies al over haar toekomstige gedroomd heeft en dat ze er ongelooflijk naar uitkijkt hem eindelijk te zien.

Vanavond maken we kennis met vier nieuwe gezichten: Line (29) uit Antwerpen, die aan de universiteit werkt en lesgeeft, Elke (37) uit Zwijndrecht die product assistant is, office manager Victor (29) uit Antwerpse en key account manager Tim (35) Schoten. U weet wat u mag verwachten: verbazing bij de vrienden en familieleden die te horen krijgen dat ze gaan trouwen, het kiezen van bruidsjurken en kostuums en de obligate vrijgezellenfeesten, al dan niet gênant.