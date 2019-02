Sint-Truiden / Hasselt -

Maandagmorgen omstreeks 8 uur is het treinverkeer tussen Sint-Truiden en Hasselt een tijdlang onderbroken geweest. De treinbestuurder had bij aankomst in Sint-Truiden gemeld dat hij in de omgeving van de Nachtegaal mogelijk iets had aangereden en dat het vermoedelijk een dier was. Het treinverkeer werd daarop stilgelegd. Na grondige controle van het spoor werd niets gevonden. Rond 9 uur mocht de trein richting Hasselt de rit verderzetten.