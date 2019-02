Na Jeanne is nu ook tweelingzus Marcella (95) overleden

Iets meer dan twee maanden na haar tweelingzus Jeanne is nu ook Marcella (95) overleden. Dat heeft de familie bevestigd aan VTM NIEUWS. De tweeling werd bekend in heel Vlaanderen na hun passage in ‘Hart van Vlaanderen’ op VTM goed zeventien jaar geleden.

Hun hele leven lang waren ze onafscheidelijk, de zussen Schollaert. Samen op stap door Leuven, in identieke of minstens matchende outfits. Op vrijdag te voet naar de markt, op de Meyboomplanting, op de Paasfeesten voor een hapje van het varken aan ‘t spit. En als iemand het in Leuven over ‘de tweeling’ had, dan wist je altijd dat het over Jeanne en Marcella ging.

Het overlijden van Jeanne op 23 november sloeg diepe wonden bij iedere Leuvenaar. Maar bij niemand kwam het harder aan als bij haar zus Marcella. Zij verbleef op dat moment in een rusthuis in Heverlee, om te herstellen van een val. Dat ze niet bij haar zus was bij haar overlijden, deed haar veel verdriet. Ze wilde niet eten en kwam haar kamer niet uit van verdriet. “Ik heb de hele nacht gejankt”, zei Marcella. “Janken is geen avance, zei Jeanne altijd. Maar het doet goed.”

Nu, twee maanden later, is Marcella haar zus dus gevolgd. De twee zijn terug samen. Hopelijk in dirndl-outfit en met een glas van hun geliefde champagne.