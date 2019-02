Natuurvereniging Orchis wandelt in Munsterbilzen

Munsterbilzen

Bilzen - Zondag 27 januari organiseerde Natuurvereniging Orchis een Natuur- en Erfgoedwandeling in Munsterbilzen.

Als eerste wandeling van het nieuwe jaar koos natuurvereniging Orchis voor een wandeling in het Munsterbos. Ondanks het minder goede weer waren er toch een aantal moedige wandelaars samengekomen aan het Waaierplein in Munsterbilzen. Vooraleer we vertrokken, kregen we wat algemene informatie mee. De wandeling leidde ons doorheen een landschap waarin cultuur en natuur elkaar afwisselen. Met leuke en interessante verhalen deed onze gids Jef Vissers ons de rijke geschiedenis van “Minster” uit de doeken. Na de wandeling werden ook dit jaar traditiegetrouw alle wandelaars getrakteerd op glühwein en vers gebakken wafels.

Onze volgende wandeling gaat door op zondag 10 februari in Neerharen (Hochter Bamd). We vertrekken om 14 uur op de parking langs de Geulerweg, net over de kanaalbrug te Neerharen.