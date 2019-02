Victoria's Secret-model Lily Aldridge verwelkomt tweede kindje

Lily Aldridge (33) en Kings of Lean-frontman Caleb Followill (37) zijn voor de tweede keer mama en papa geworden. Ze hadden al een zesjarig dochtertje en daar is nu nog een zoontje bijgekomen. Dat nieuws maakte het topmodel zelf bekend via Instagram.

Lily Aldridge deelde op Instagram een zwart-witfoto van twee babyvoetjes. Daarmee kondigde ze aan dat hun zoontje is geboren. Het jongetje kreeg de naam Winston Roy. Samen met Kings of Leon-frontman Caleb Followill had ze al een zesjarige dochtertje, Dixie Pearl. Eventjes later was de foto alweer verdwenen, maar ondertussen was die al vlot verspreid.

Toen Aldridge vijf maanden zwanger was, liep ze tijdens de New York Fashion Week nog mee in een modeshow. Haar bolle buik was toen al duidelijk te zien in de rode jurk waarmee ze op de catwalk te zien was. Het werd een emotioneel moment en een van de hoogtepunten van haar carrière, zei ze achteraf zelf.