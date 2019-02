Sociale onrust bij Coca-Cola

Brussel / Hasselt - Bij frisdrankproducent Coca-Cola heerst sociale onrust, na de nieuwe herstructurering die het bedrijf in januari in België afkondigde. Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een stakingsaanzegging ingediend.

Coca-Cola maakte in januari plannen bekend om twee van haar vijf distributievestigingen te sluiten, in Hasselt en Heppignies. Daarnaast wil het bedrijf ook de verkoop via automaten vereenvoudigen. Er staan 132 banen op de helling.

De vakbonden hekelen de nieuwe herstructurering bij de frisdrankproducent. “Dit is de 27e herstructurering in minder dan twintig jaar tijd”, aldus ABVV Horval-secretaris Bjorn Desmet.

Er is ook ongerustheid over plannen van Coca-Cola om een deel van de distributie-activiteiten onder te brengen in een nieuwe juridische entiteit, die niet langer onder het paritair comité van de voedingsindustrie zou vallen. “Dat is voor ons onbespreekbaar”.

De vakbonden hebben een stakingsaanzegging van onbepaald duur ingediend. “De sociale vrede kan niet langer worden gewaarborgd. Acties zijn niet uitgesloten”, waarschuwen de bonden.

De vakbonden wachten nu het antwoord van de directie af. Zelf zijn ze niet meer van plan deel te nemen aan het sociaal overleg.

Bij Coca-Cola in ons land werken meer dan 2.000 mensen.