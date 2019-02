Bilzerse koren brengen cd’s uit

Bilzen - Bilzen is heel wat koren rijk. Onder hen ook enkele die uitpakken met een cd die alle muzikale hits bundelt. Maak kennis met ‘veelZIJdig’ van Sing & Swing uit Kleine-Spouwen en ‘STRAIGHT from 68’ van gemengd koor Den Blanckaert uit Mopertingen.

veelZIJdig

Sing & Swing

Popkoor Sing & Swing werd opgericht in 2012 en bestaat uit 36 leden. Na zes jaar vond oprichter en dirigent Dirk-Jan Kerris de tijd rijp om de studio in te duiken: “De cd hebben we gemaakt om ons een jaar lang volledig toe te kunnen leggen op het verbeteren van onze stemtechniek en koorklank. Onze optredens bevatten altijd een choreografie waardoor de nadruk vaak ligt op de performance. Nu we de focus op het zingen hebben gelegd, is er op dat vlak een hele evolutie merkbaar. Het ideale moment om een cd op te nemen dus!”

‘veelZIJdig’ bevat een combinatie van nummers van de voorbije zes jaar en nieuw materiaal. De naam heeft meerdere betekenissen. Dirk-Jan Kerris: “Enerzijds is het een verwijzing naar de veelzijdigheid van ons koor. Naast zingen introduceren we bijvoorbeeld soms ook theater en dans in onze voorstellingen. Daarnaast slaat de titel op de inhoud van de cd. Die bouwt op van rustige nummers naar meer uptempo. De ZIJ in het woord heeft dan weer te maken met het feit dat het koor enkel uit vrouwen bestaat.”

‘veelZIJdig’ kost 15 euro, waarvan 1 euro naar het goede doel (Pleegzorg Limburg) gaat. De cd is te koop via de website van het koor (www.sing-swing.be) of bij de leden en zal tijdens de eerste helft van dit jaar voorgesteld worden op verschillende locaties.



STRAIGHT from 68

Den Blanckaert

Den Blanckaert heeft een zestigtal leden en vierde vorig jaar het vijftigjarig bestaan. Het koor is inmiddels al aan zijn zesde cd toe. Voorzitster Marie-Jeanne Martens: “Die kwam er naar aanleiding van ons jubileum. We haalden de inspiratie voor de titel dan ook uit het oprichtingsjaar 1968. ‘STRAIGHT from 68’ bevat 17 topnummers van een voor ons memorabel jaar!”

De cd werd opgenomen in de Galaxy Studios in Mol. Een overweldigende ervaring volgens Marie-Jeanne Martens: “Op voorhand waren het orkest en de solisten in het bijzijn van dirigent Piet Vansichen de revue gepasseerd. De dag van de opnames was het koor aan de beurt: eerst de mannen, daarna de vrouwen en tot slot de ganse groep samen. Het was fantastisch om te zien hoe ze al deze verschillende stukken in een prachtig geheel gegoten hebben! Waarom mensen de cd in huis moeten halen? Gegarandeerd meezingplezier!” klinkt het overtuigd.

‘STRAIGHT from 68’ kost 15 euro en is te koop bij alle koorleden en sponsors.