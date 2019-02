Vierjarige schiet moeder in gezicht

In de Amerikaanse stad Seattle heeft een vierjarige jongen zijn moeder per ongeluk in het gezicht geschoten, zo heeft zender NBC zondag (plaatselijke tijd) op gezag van de politie in King County bericht.

Het kind had onder de matras van het ouderlijk bed een geladen onbeveiligd handvuurwapen gevonden en vuurde ermee. De moeder, die acht maanden zwanger is, werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd.

Het pistool was eigendom van de vriend van de moeder die ook de vader van de jongen is. Het wapen was niet geregistreerd, maar het lijkt niet te zijn gestolen. Het is onduidelijk of de man al of niet in verband met het wapen wordt aangeklaagd.