De broer van Sugar Jackson, “no kissing, no fucking” en iedere dag controle: dit zijn de koppels van ‘Temptation Island’

Op 15 februari barst de hoogmis van de schijn­heiligheid weer los met het elfde seizoen vanTemptation Island. Bij de vier ­koppels vallen Gentenaars Laura (22) en Roger (23) op, en niet omdat Roger de broer is van bokser Sugar Jackson: Laura en Roger geloven dat een goede ­relatie niet standhoudt zonder duidelijke regels.

“No kissing, no fucking.” Het was James die zijn vriendin Cindy in 2003 duidelijk maakte waar hij de grens trok voor hun avontuur op Temptation Island: geen gekus met vreemde mannen en al zéker geen ‘gemeenschap’.

Roger en Laura waren eerst ‘friends with benefits’, maar werden dan toch een koppel omdat ze allebei nogal jaloers van aard zijn. Foto: vijf

Dit jaar blijkt dat die vorm van relationele wetgeving nog niet is uitgestorven: het Gentse koppel Laura en Roger leeft al een tijdje volgens bepaalde regels. De twee leerden elkaar kennen tijdens het uitgaan, waren vier maanden friends with benefits – ze waren geen koppel maar gingen wel met elkaar naar bed – en werden twee jaar geleden toch een koppel omdat ze allebei nogal jaloers van aard zijn. Toen Laura voor vijf maanden naar Spanje ging, stelde het koppel een aantal regels op. Laura mocht niet te veel drinken, nooit alleen uitgaan en niet­ ­alleen naar buiten na elf uur ’s avonds. Roger moest zijn ­alcoholinname ook beperken, na het uitgaan áltijd thuis ­slapen en Laura altijd laten weten met wie hij afsprak en “wat de activiteit zou zijn”.

Tijdens het verblijf van Laura in Spanje bleken de regels voor Laura én Roger wat te hoog gegrepen. Daarom bleven ze ook bij hun terugkeer ­gelden. Als hun relatie Temptation Island overleeft, overwegen de twee hun afspraken te laten vallen.

Rodanya en Morgan: het is zijn laatste kans

Foto: Vijf

Het Nederlandse koppel Rodanya (20) en Morgan (20) is drie jaar samen en kent elkaar uit dezelfde stad. De twee gingen daten en toen ze elkaar beter leerden kennen, werden ze helemaal verliefd. Morgan ging na 6 maanden echter vreemd, waardoor het vertrouwen van Rodanya een flinke deuk kreeg. Afgelopen zomer heeft Morgan weer een misstap begaan. Tijdens de vakantie, die al geboekt was, groeiden de twee opnieuw naar elkaar toe en besloot Rodanya om Morgan nog een allerlaatste kans te geven. Als het op Temptation Island fout gaat, is het deze keer echt over and out.

Demi en Sidney: ze doen álles samen

Foto: Vijf

Demi (22) en Sidney (21) zijn 3 jaar samen en hebben elkaar leren kennen op een feestje. Het koppel woont nu twee jaar samen en doet veel samen. Elkaar twee weken missen lijkt hen dan ook de moeilijkste opdracht aan Temptation Island. Aangezien de twee nog nooit een lange tijd zonder elkaar zijn geweest en daardoor nooit met echte verleiding in aanraking zijn gekomen, is Temptation Island voor hen de ideale manier om te kijken of ze elkaar kunnen vertrouwen in de buurt van het andere geslacht.

Milou en Heikki: zij kent al zijn wachtwoorden

Foto: Vijf

Milou (23) en Heikki (24) uit Roosendaal en Grobbendonk zijn nu 8 maanden samen en kennen elkaar via een motorcrosswedstrijd. Milou was daar met haar toenmalige vriend, zag Heikki zitten en zag in hem meteen het ideale plaatje. Het koppel besloot om voor elkaar te gaan. Milou is echter redelijk jaloers aangelegd, weet bijvoorbeeld alle wachtwoorden en pincodes van Heikki en controleert hem dagelijks. Voor Milou is het programma de ultieme relatietest om te kijken of ze Heikki kan vertrouwen. Mochten ze Temptation Island overleven, is het koppel klaar voor de volgende stap: samenwonen in Nederland.