Leerlingen Sint-Maria houden klimaatactie in de sneeuw

Neerpelt

Overpelt - Als het vriest, lijkt de opwarming van de aarde soms ver weg. De leerlingen van de eerste graad van WICO campus Sint-Maria maakten zich er de afgelopen week nochtans behoorlijk wat zorgen over, zij kregen de kans om te gaan langlaufen in het Luikse Rocherath, maar zou dat ook in 2040 nog mogelijk zijn?

Twee weken geleden viel er in de Ardennen voldoende sneeuw om te beginnen dromen van een dagje winterpret op de latten. De leerlingen van de eerste graad volgden de weersvoorspellingen op de voet en checkten de sneeuwcams op zoek naar wat extra centimeters sneeuw. Begin vorige week bleken de vooruitzichten voor een trip naar Duitstalig België plots zeer gunstig en werden de hoogtelijnenkaarten van de regio in de klas bovengehaald om de langlaufparcoursen te bestuderen.

Tijdens dit 'hoopvol uitkijken naar' groeide de bezorgdheid of dit ook in de toekomst nog wel mogelijk zou zijn. De opwarming van de aarde, weet je wel? Door die bezorgdheid én de verschillende klimaatmarsen die in Brussel werden gehouden, kwamen de leerlingen met het plan om in de sneeuw een actie te houden. Er werden druk restanten karton, stiften en slogans verzameld zodat er vrijdag 1 februari op de heenreis duchtig geschreven en gekleurd kon worden. Na een leuke maar vermoeiende langlauftocht in een prachtig landschap konden de leerlingen niet wachten om hun beste slogans boven te halen en 'actie te voeren'.