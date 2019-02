Grote hinder bij de De Lijn in Limburg: 8 op de 10 bussen rijdt niet

Hasselt - De aangekondigde staking bij De Lijn heeft zich maandagochtend al uitgebreid naar de hele provincie. Zo rijden vandaag slechts 2 op de 10 bussen uit in Limburg, en niet enkel in Noord-Limburg zoals eerder voorspeld.

Tachtig procent van de chauffeurs van De Lijn legt maandag het werk neer om de hoge werkdruk en het personeelstekort aan te klagen. De actie wordt gesteund door het gemeenschappelijk vakbondsfront. “We hebben twee keer met de directie aan tafel gezeten, maar er verandert niets”, zei Geert Witterzeel van ACV Openbare Diensten het voorbije weekend.

Vuile werk

Er wordt maandag gestaakt in drie stelplaatsen van De Lijn - in Winterslag, Kinrooi en Lanaken - maar ook bij privébedrijven in het noorden van Limburg die voor De Lijn rijden. Dat meldt Steven Steyaert van ABVV. Bij de aankondiging van de staking, vrijdag, hadden de bonden bij de pachters al laten weten dat ze solidair zouden zijn, maar de stakingsbereidheid is over het weekend gegroeid. “De chauffers hebben de afgelopen dagen de klik gemaakt: ze beseffen dat ze hetzelfde loon krijgen als hun collega’s die voor De Lijn werken, maar wel het vuile werk moeten opknappen”, zegt Steyaert.

“Niemand is maandag nog uitgereden. Dat feit is een belangrijke kering: het is bij mijn weten de eerste keer dat ook bij de onderaannemers het werk zo algemeen wordt neergelegd. We hebben dit weekend veel contact gehad met de mensen, en zij zeggen ons dat het genoeg is. Ze willen dat De Lijn met hen rekening houdt.”

Er is nog overleg geweest tussen de directie van De Lijn en de chauffeurs. “Maar bij dat overleg was het personeel van de pachters niet betrokken”, zegt Steyaert. “Daarover hebben we heel boze reacties gekregen. De problemen die aangekaart worden, zoals de hoge flexibiliteit die De Lijn vraagt, treffen deze chauffeurs nog meer.”

Alternatieven

De directie betreurt de actie, vooral omdat de gesprekken met de vakbonden naar hun mening al in een vergevorderd stadium zitten. “Maandagvoormiddag zullen wij opnieuw met de vakbonden aan tafel zitten”, klinkt het bij de woordvoerster Inge Debruyne van De Lijn. “Momenteel is er grote hinder in de volledige provincie, zowel op de stadslijnen, streeklijnen als bij de belbussen. Hopelijk beslissen de chauffeurs om in de namiddag toch nog uit te rijden, maar dat kan ik momenteel nog niet bevestigen. Wij raden de reizigers dan ook aan om vandaag naar alternatieven te zoeken.”

Reizigers kunnen meer informatie over de staking terugvinden op de website van De Lijn.

