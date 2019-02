Na vier nederlagen op rij weet Tectum Achel opnieuw hoe zoet een overwinning smaakt. De promovendus rondde het belangrijke thuisduel tegen Gent succesvol af (3-1) en wipt weer over de Gentenaars in de ranking. “Deze zege is een opluchting en geeft nieuwe moed voor de komende weken”, bekende Star of the game Ward Van Dyck.