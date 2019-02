Gent en Anderlecht, zet u schrap. Jullie ticket voor play-off 1 is nog lang niet binnen. De Kanaries zouden wel eens de grote spelbreker kunnen worden. Dankzij een voortreffelijke eerste helft en een briljant slot pakten zij ruim de maat van Eupen en hesen zij zich opnieuw in de top zes. 4-1, een enigszins geflatteerde score. Maar met Boli, Asamoah en De Sart in een hoofdrol, toonde de thuisploeg zich erg efficiënt. Marc Brys legde gewiekst de druk bij Gent en Anderlecht. “Wij zitten in een luxepositie. Niks moet.”