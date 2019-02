Brazilië - België 1-3 LIMBURGERS SCHITTEREN IN STUNTZEGE TEGEN BRAZILIANEN

België heeft zich na een 1-3-zege in Brazilië geplaatst voor de finaleweek van de Davis Cup. En dat zonder Goffin, Darcis en Bemelmans! Een stunt met een dik Limburgs randje. Sander Gillé (Kuringen) en Yoran Vliegen (Maaseik) overtroefden wereldtoppers Melo en Soares in het dubbel, terwijl halve Limburger Kimmer Coppejans, een West-Vlaming die in Lummen woont, zijn beide enkelspelen won.