“Mijn grootste bekommernis is nu dat Frans het haalt”

Bogense/DiepenbeekDe grootste krachttoer op het WK veldrijden kwam volgens velen niet van Sanne Cant of Mathieu van der Poel, maar van Eddy Ponet (61). Want de veldritcoach uit Lummen redde in het Deense Bogense een leven, door de Diepenbeekse wielerfan Frans Vandormael (76) te reanimeren toen die zaterdag na een hartstilstand in elkaar stuikte. Ponet krijgt lof van alle kanten, maar wuift dat weg: “Mijn grootste bekommernis is dat Frans erdoor komt.”