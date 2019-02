Herk-de-StadHonderden Vlamingen hebben het voorbije weekend de Brennerpas vervloekt. De grensovergang tussen Oostenrijk en Italië in de Alpen zat potdicht en verbrodde de terugreis voor veel sneeuwklassers. Ook voor 65 leerlingen uit twee basisscholen in Herk-de-Stad. Hun bus zat zaterdag twaalf uur lang geblokkeerd. “Na 21 uren in de bus hadden we welgeteld tien kilometer afgelegd”, zegt schooldirecteur Ronny Michiels. “Dat krijg je aan geen enkel kind uitgelegd. Gelukkig waren er suikerwafels.”