Sensatie in Franse Ligue 1: PSG verliest voor het eerst dit seizoen, reuzendoder van dienst is het Lyon van Jason Denayer

Na 21 wedstrijden is het dan toch zover: het ongenaakbare PSG is tegen zijn eerste nederlaag van het seizoen in de Franse Ligue 1 aangelopen. Tegen het Lyon van Jason Denayer werd met 2-1 verloren. Di Maria had de Parijzenaars nochtans op voorsprong gebracht maar Moussa Dembélé voor rust en Nabil Fekir ern op strafschop zorgden voor de stuntzege van de Franse nummer drie.