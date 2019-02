Wrakstukken van vliegtuigje van verdwenen voetballer Emiliano Sala na bijna twee weken gelokaliseerd

Het is ondertussen al bijna twee weken geleden dat Emiliano Sala verdween net nadat zijn transfer van het Franse Nantes naar het Engelse Cardiff was afgerond. Alle zoekacties tot dusver leverden niets op, vanaf vandaag werd er echter ook onder water gezocht en zo werd het wrak gelokaliseerd, melden Engelse media. In het Kanaal, de zeestraat tussen Groot-Brittannië en Frankrijk, werden wrakstukken aangetroffen van het vliegtuigje dat van de radar verdween.

De Argentijnse spits wilde na het afronden van zijn transfer naar Cardiff City nog even over en weer vliegen naar Nantes, om enkele zaken af te handelen en afscheid te nemen van zijn ploegmaats. Op de terugweg liep het echter mis, het sportvliegtuigje met enkel hem en piloot David Ibbotson aan boord verdween van de radar.

Een transfersom van 17 miljoen euro en 10 miljoen euro aan loon, te verdienen over 3,5 jaar. Dat had Cardiff over voor Sala. De aanvaller moest proberen om de Welshe ploeg in de Premier League te houden, maar zou nooit op het trainingsveld staan. Zijn vliegtuigje verdween over het Kanaal op weg naar Cardiff.

Na enkele dagen staakte de politie de officiële zoektocht, maar op eigen houtje en dankzij gulle giften zocht de familie verder. Vanaf zondag werd er ook onder water gezocht worden. The Air Accidents Investigation Branch (AAIB) bevestigde er een gespecialiseerd schip werd ingezet in het zoekgebied, dat samen met een privaat gefinancierd schip de zoektocht naar Sala en Ibbotson hervatte. Dat leverde volgens Sky New na één dag dus al de locatie van het wrak op.

De hoop op een goede afloop is echter nihil. Eerder spoelden er al kussens van vliegtuigstoelen aan op een Frans strand, het vermoeden bestaat dat ze afkomstig zijn van het vliegtuigje van Sala. Ook in Nederland denkt men brokstukken gevonden te hebben.