De Ketele en De Pauw zijn leiding kwijt in Zesdaagse van Kopenhagen

Kenny De Ketele en Moreno De Pauw zijn niet langer de leiders in de Zesdaagse van Kopenhagen. Op de vierde dag werden ze zondag in de Deense hoofdstad afgelost door thuisrijders Oliver Wulff Frederiksen en Michael Morkov. Die namen de kaap van 200 punten en maakten zo hun ronde achterstand goed.

Vijf paren staan nog in dezelfde ronde. Met 213 punten gaan Frederiksen en Morkov De Kelete en De Pauw (151) en de Nederlanders Youri Havik en Wim Stroetinga (149) voor. Twee Duits-Deense koppels maken de top vijf compleet. Theo Reinhardt en Marc Hester (145) zijn vierde, Christian Grassmann en Jesper Morkov (124) vijfde. De rest van het deelnemersveld volgt al op zes ronden of meer.

De Ketele komt in Kopenhagen voor het eerst in actie sinds hij begin januari een sleutelbeen brak in de Zesdaagse van Rotterdam. Hij won vorig jaar in de Ballerup Super Arena aan de zijde van Michael Morkov. De Pauw werd toen tweede met Yoeri Havik. In 2016 en 2017 eindigden De Ketele en De Pauw als tweede in Kopenhagen.

De stand:

1. Oliver Wulff Frederiksen/Michael Morkov (Den) 213 ptn

2. Kenny De Ketele/Moreno De Pauw (Bel) 151

3. Yoeri Havik/Wim Stroetinga (Ned) 149

4. Theo Reinhardt/Marc Hester (Dui/Den) 145

5. Christian Grasmann/Jesper Mörkov (Dui/Den) 124