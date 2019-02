Hasselt -

In Hasselt opent een zaak voor infuustherapie. Het is de eerste in Limburg. Via een baxter en een naald worden vitaminen rechtstreeks in je bloed gejaagd. Zaakvoerder Griet Vanhees mikt niet enkel op sporters en modellen. “Ook de oververmoeide jonge mama of de zakenman kan wel eens een vitaminekuur gebruiken”, vindt ze.