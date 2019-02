De brandweer is zondagavond met meerdere voertuigen uitgerukt voor een grote brand bij de ENCI in Maastricht. De brand woedt in een gebouw op het terrein van de cementfabriek.

Een enorme rookpluim is ook op sommige plaatsen in onze provincie te zien. Het is niet duidelijk wat er in brand staat, zo meldt De Limburger.