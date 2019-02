Inbrekers slaan toe in Antwerps bankkantoor via riolering

In Antwerpen is zondagmiddag een inbraak vastgesteld in een filiaal van BNP Paribas Fortis aan de Belgiëlei. De politie wil niet kwijt of er een buit is en hoeveel die dan zou bedragen. Van de daders ontbreekt voorlopig ieder spoor.

De Inbrekers hebben zich via een tunnel en de riolering toegang verschaft. Speurders zijn in de rioleringen afgedaald voor sporenonderzoek. De verdachten zijn voortvluchtig. De politie heeft wel een inval gedaan in een huis in de Nerviërsstraat. Een persoon werd er geboeid afgevoerd.

Gevraagd naar een reactie laat BNP Paribas Fortis weten, momenteel geen commentaar te willen geven, om het onderzoek niet te schaden.

Foto: vdaa

Foto: bfm

Foto: bfm