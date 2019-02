Beerschot Wilrijk komt opnieuw op kop in tweede periode na 1-3 zege bij Tubeke

Beerschot Wilrijk heeft zondag een 1-3 zege geboekt bij Tubeke op de 24e speeldag in de Proximus League. Daardoor komt het opnieuw op kop in de stand van de tweede periode.

Het team van Stijn Vreven kwam in de 27e minuut op voorsprong via Tissoudali. Maar vrijwel meteen kwam Tubeke langszij. Schuster zette een strafschop om. Vanzeir (55.) trapte de 1-2 binnen. Het laatste kwartier moest Tubeke met tien man afwerken. Touré kreeg een rode kaart voor een duw in het gezicht van Tissoudali. Invaller Placca legde in de 89e minuut de eindstand vast.

Na tien speeldagen in de eerste periode komt Beerschot Wilrijk opnieuw aan de leiding in 1B. Het telt net als eersteperiodekampioen KV Mechelen 22 punten en een doelsaldo van +11, maar de Kielse Ratten maakten meer doelpunten (21 tegenover 20). Malinwa won zaterdag met 3-0 van Westerlo. Tubeke is derde met 14 punten. In het algemeen klassement staat Beerschot Wilrijk op de tweede plaats met 46 punten. Tubeke is zevende met 23 punten.