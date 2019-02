Herk-de-Stad -

65 kinderen en 7 begeleiders van de Sint-Martinusschool in Herk-de-Stad en De Zeppelin in deelgemeente Donk hebben dit weekend liefst 12 uur vastgestaan aan de Brennerpas in de Alpen. Ze waren op terugreis van sneeuwklassen. De verkeerschaos was te wijten aan de hevige sneeuwval in het gebied. Intussen zijn de kinderen thuis. Ze werden verwelkomd door een heus ontvangstcomité.