Anthony Turgis wint Franse openingswedstrijd, Tom Van Asbroeck grijpt nipt naast de bloemen

Anthony Turgis heeft de GP la Marseillaise (Fra/1.1) gewonnen. De renner van Direct Energie maakte deel uit van de vroege vlucht die voorop bleef en versloeg zijn landgenoot Romain Combaud (Delko Marseille Provence) in een sprint met twee.

Tom Van Asbroeck snelde 23 seconden later naar de derde plaats na een sprint met de groep, Zico Waeytens werd vijfde, Milan Menten achtste en Aimé De Gendt tiende. De GP La Marseillaise is de openingswedstrijd op Franse bodem. Omwille van het slechte weer, te veel wind, werd de Route des Crêtes uit het parcours gehaald. De vroege vlucht bestond uit drie renners: Anthony Turgis (Direct Énergie), Romain Combaud (Delko - Marseille Provence) en Julien Antomarchi (Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole). Ook de Zuid-Afrikaan Morne Van Niekerk (St Michel - Auber93) zou nog de oversteek maken.

Het peloton schoot te laat in actie, onderweg hadden Turgis en Combaud hun metgezellen achter gelaten en zou het duo strijden om de zege. In de sprint mocht Turgis juichen. Het is voor de 24-jarige Fransman zijn vijfde profzege, na overwinningen in 2016 in een etappe in de Ronde van Luxemburg, de Classic Loire Atlantique en een rit-en eindzege in de Boucles de la Mayenne in 2015. (belga)