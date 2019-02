Union riskeert tot 125.000 euro boete voor afgelast duel

In het allerslechtste geval moet Union een boete van 125.000 euro betalen, omdat het Marienstadion zaterdag niet klaar was voor de komst van Lommel SK op speeldag 24 in de Proximus League (1B). De Pro League buigt zich maandag over een eventuele sanctie.

De Pro League moet bepalen of er overmacht in het spel was. Het veld in het Dudenpark was onbespeelbaar door de vrieskou en de sneeuwval, waardoor de match van zaterdag (aftrap 17u00) uitgesteld werd naar 6 februari.

Op basis van het scheidsrechtersrapport en het verslag van de match delegate moet de Pro League nagaan of Union meer had kunnen doen. Indien er geoordeeld wordt dat er geen sprake is van overmacht, kan er een bedrag tot 125.000 euro gevorderd worden. Het gaat daarbij om een boete van 50.000 euro - die in geval van recidive oploopt tot 100.000 euro, en het betalen van de productiekosten aan de rechtenhouders met een maximum van 75.000 euro.

Wanneer de Pro League uitspraak doet is niet bekend. Union krijgt tot en met zaterdag om uitleg te verschaffen aan de Pro League.