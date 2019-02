"Ferrari haar plicht om te winnen is een probleem"

Ferrari is het aan haar stand verplicht om te winnen en Felipe Massa, voormalig rijder van de Scuderia, denkt dat de druk dat dat met zich meebrengt een probleem vormt voor het team.

De Braziliaan kent het huis van Maranello want hij mocht zichzelf acht seizoenen lang rijder van het legendarische team noemen en daarin wist hij acht races te winnen. Hij vindt dat zijn voormalige team het de voorbije twee seizoenen in de jacht op Mercedes lang niet slecht heeft gedaan.

Toch wil hij daar ook een kanttekening bij plaatsen, hij kan namelijk niet naast het feit kijken dat het voor Ferrari niet meer lijkt te lukken sinds Jean Todt er niet meer aan de touwtjes trekt. Aan het einde van 2007 trok de Fransman de deur achter zich dicht in Maranello en met Mattia Binotto aan het roer vanaf 2019 zijn we aan de vierde teambaas in elf jaar toe.

“Intern gebeuren er veel dingen bij Ferrari als het op druk aankomt,” aldus Massa tegenover ‘Motorsport.’ “Dat is altijd aanwezig en vanbinnen is het team altijd zo geweest. Er is een tijd geweest dat het minder aanwezig was omdat de resultaten beter waren, de tijd van Jean Todt.”

“Jean was een man met grote leiderscapaciteiten in elke afdeling van het team. Hij kon verschillende afdelingen laten samenwerken zonder dat er druk bij kwam kijken. Daarna gebeurden de dingen op een heel andere manier.”

“Nu voelt Ferrari constant druk en de verplichting om te winnen, dat wordt een probleem.”

Massa heeft een goed oog in de nieuwe teambaas, Mattia Binotto. Hij denkt dat hij beter met de druk zal om kunnen dan zijn voorganger Maurizio Arrivabene.

“Binotto is een kalme man. Hij heeft meer de capaciteiten om op een kalmere manier te werk te gaan en de druk minder te absorberen dan Arrivabene.”

“Het is ook allemaal nieuw voor hem, hij was nog nooit teambaas.”

“We moeten afwachten hoe hij werkt want het is een belangrijke verandering. Hij is de baas geworden maar hij zal ook aan de technische kant aanwezig zijn. Ik wens hem het beste, hij was al bij Ferrari toen ik er aankwam.”

Na een jaar vol fouten van zowel rijders als team staat Ferrari dit jaar voor een seizoen vol verandering. Naast een nieuwe teambaas werd ook ervaren rot Kimi Raikkonen vervangen door de relatief onervaren Charles Leclerc.

“Het team heeft zowel een competitieve technische structuur als goede rijders.”

“Volgens mij doet Ferrari met Leclerc het juiste ding want hij is erg goed. Die jongen kan een groot kampioen worden in de toekomst en ik hoop dat dat al in de nabije toekomst het geval zal zijn.”

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: