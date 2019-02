F1-kampioen Lewis Hamilton maakt een vrije val

F1-kampioen Lewis Hamilton heeft een 'vrije val' gemaakt en dat mag je deze keer gerust letterlijk nemen ...

Waar is de tijd dat er een absoluut verbod was voor F1-piloten om gevaarlijke sporten en hobby's te beoefenen? Er zijn nog teams die strikte regels opleggen, zoals Ferrari bijvoorbeeld, maar F1-kampioen Lewis Hamilton kreeg duidelijk geen verbod van Mercedes om te gaan skydiven.

Als vijfvoudig F1-kampioen weten we dat Hamilton graag eens een stapje in de wereld zet, maar deze keer wou hij de wereld toch eens van een andere kant zien en deed hij een skydive. Na afloop was Hamilton duidelijk enorm enthousiast en deelde hij zijn vreugde via Instagram.

"Ik heb mijn skydive licentie behaald", postte Hamilton bij een foto terwijl hij zijn vrije val maakt. "Het gevoel tijdens een vrije val is ongelooflijk. Op dezelfde dag surfen en skydiven is de ultieme dag voor me."

Hamilton had tot slot ook nog een tip voor zijn fans.

"Heb je nog nooit geskydived? Zet je angst opzij en ga ervoor."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: