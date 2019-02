Vader Adrie van der Poel niet te spreken over Belgische fans op WK: “Biergooiers stoorden me mateloos”

Mathieu van der Poel heeft zich zondag in het Deense Bogense tot wereldkampioen veldrijden bij de elite gekroond. De Nederlander haalde het voor de Belgen Wout van Aert en Toon Aerts. Vader Adrie van der Poel was uiteraard erg trots op zijn zoon, maar was niet te spreken over Belgische fans op WK: “Die biergooiers stoorden me mateloos.”

“Ik heb niet veel afgezien vandaag”, aldus vader Adrie van der Poel. “Enkel in de eerste en tweede ronde, want toen zat er weer een groep Belgen met bier te gooien, vlakbij onze post. Het stoorde mij mateloos. Dat getuigt van heel weinig respect naar de atleten toe, en daar hadden we wat schrik voor. Voor de koers niet, want die viel snel in zijn plooi. Mathieu versnelde en enkel Wout kon terugkomen. Dan wordt het makkelijker, want je moet niet vechten tegen een horde Belgen.”

“Ik denk dat die terugkeer van Wout niet in zijn kop speelde. Wout had al ‘een jas uitgedaan’, want het kwijl kwam zo uit zijn mond. Die vechtmentaliteit van Wout die hij een heel jaar toont, is mooi. Ik had er wel moeite mee omdat het gat zo klein bleef, er was voortdurend druk. Als je een of twee minuten voorsprong pakt, ben je steeds gerustgesteld. De afgelopen jaren heeft Mathieu daarmee leren omgaan op goede en minder goede momenten, dus dit is geruststellend.”

Of het jammer was geweest als Mathieu na zo’n seizoen geen wereldkampioen was geworden? “Dan krijg je dezelfde verhalen als vorig jaar. Toen was hij bijna even indrukwekkend als nu, maar hij wint het WK niet. Op zo’n WK is alles weer gelijk, iedereen moet vanaf nul beginnen. En als je dat dan niet wint, dan moet je toch een domper verwerken. Een WK-complex? Ik denk niet dat hij dat heeft. Hij heeft 4 of 5 wereldtitels bij de junioren, in het veld en op de weg. Hij heeft het goed en koel aangepakt, zich niet laten wegdrummen. Hij heeft zelf geen fouten gemaakt en geprofiteerd van de fouten van anderen.”