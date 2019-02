Club Brugge en AA Gent houden elkaar in evenwicht en schieten weinig op met punt

Club Brugge en AA Gent hebben zondagnamiddag 1-1 gelijkgespeeld. In de Slag om Vlaanderen in het Jan Breydelstadion kwam Gent na iets meer dan een kwartier spelen op voorsprong. Sorloth vond David met een strakke voorzet en die buffelde de 0-1 binnen. Na de rode kaart van Esiti kwam Blauw-Zwart snel op gelijke hoogte via Openda, maar dan werd ook Dennis uitgesloten. Doelpunten vielen er nadien niet meer. Beide ploegen schieten weinig op met een punt. Club Brugge komt naast Antwerp op de tweede plaats in de Jupiler Pro League, op negen punten van leider KRC Genk.

Bij Club Brugge koos Leko opnieuw voor Amrabat in de defensie, terwijl Rits de geschorste Nakamba verving. Thorup had weinig personele kopzorgen en koos voor David als ‘valse negen’ waardoor Yaremchuk op de bank belandde. Sorloth en Dompé mochten dan weer hun duivels ontbinden op de Gentse flanken. Enkel Chakvetadze bleek uiteindelijk toch niet voldoende hersteld van de slopende bekerkraker in Oostende.

De Gentse bezoekers toonden al snel dat ze niet naar Brugge waren afgezakt om 90 minuten in eigen zestien te kamperen en er was al een attente Horvath gevraagd op een vroege poging van woelwater Dompé die regelmatig profiteerde van de matige communicatie tussen Amrabat en Diatta. Het eerste doelgevaar voor blauw-zwart kwam dan weer niet toevallig tot stand uit een stilstaande fase maar Souquet ruimde de kopbal van Wesley op de doellijn op.

Even later was het raak voor de sluwe Buffalo’s. Horvath verijdelde eerst nog een prima poging van Dompé maar toen Sørloth in de nabeurt de bal strak voorzette, kopte David - vrijgelaten door Mechele en Amrabat - de openingstreffer strak tegen de netten. Een doelpunt dat recht uit het boekje van Thorup kwam, wiens tactische keuzes voor rust perfect uitpakten.

Foto: BELGA

Het was vervolgens even wachten op een Brugse reactie maar op voorzet van Dennis kopte Schrijvers de bal op Kaminski. AA Gent liet zich niet onbetuigd en de blauw-zwarte aanhang slaakte een zucht van opluchting toen Dompé voorlangs besloot. Club eiste nu nog meer het balbezit op maar een ongelukkige Dennis haalde zich de toorn van een ongeduldig Jan Breydel op de hals met enkele slordige controles en flauwe doelpogingen.

De tweede helft startte dan weer meteen met een huizenhoge kans voor de bezoekers: Sørloth schrok zich een hoedje toen hij op een vrije trap van Dompé moederziel alleen opdook voor Horvath maar de Noorse spits besloot op de paal. De partij was meteen op vol toerental en aan de overzijde profiteerde Schrijvers van dom balverlies van Souquet maar trapte alsnog naast.

Gent bleef vrolijk profiteren van de vele foute passes waar de Brugse spelers zich aan bezondigden. David werd bij zo’n fase uitstekend in de diepte gestuurd maar een uitstekende Mechele duwde de bal over de achterlijn.

En dan kantelde het wedstrijdbeeld totaal: Esiti pakte - net nadat Bezus werd gewisseld - zijn tweede gele kaart in amper tien minuten toen hij iets te laat kwam in een duel met Vormer. Streng verdict van ref Van Driessche maar Thorup moest wel puzzelen en bracht Verstraete voor Dompé en enkele minuten later bracht hij ook nog Dejaegere voor de moegestreden David.

Leko bracht vervolgens Openda en die stond amper tussen de lijnen of kreeg de gelijkmaker op een zilveren schoteltje aangeboden door Wesley die oorlog voerde in de Gentse zestien en zijn zevende assist van het seizoen afleverde: Openda twijfelde niet en vloerde Kaminski van dichtbij (1-1). En dan was het tijd voor Dennis om zijn rol van antiheld ten volle op te nemen: de flankaanvaller plantte zijn studs nogal ongelukkig op het been van Souquet. Van Driessche vergewiste zich van de situatie in overlegde met de VAR en gaf de Nigeriaan rood.

Foto: BELGA

Leko moest op zijn beurt nu omschakelen en haalde Vormer - tot frustratie van een kolkend Jan Breyedelstadion - naar de kant. Cools kwam in de plaats van de Nederlander en er was een uitstekende Kaminski nodig om die bij zijn eerste baltoets (strak schot na een afgeslagen hoekschop) van een doelpunt te houden.

Enkele minuten later liet diezelfde Kaminski zich bijna verschalken op een afstandspoging van Diatta maar de penaltyheld van de Buffalo’s in Oostende kwam met de schrik vrij. Brugge drong wel aan maar toonde zich al te vaak onmondig in het afronden. Zelfs toen Bronn zich liet betrappen op een zeldzaam foutje, trapte Schrijvers ruim naast het Gentse doelkader. En toen Wesley voor Kaminski opdook stond de Gentse goalie andermaal pal.

En Gent? Dat snakte stilaan naar het laatste fluitsignaal maar veerde nog even recht: Rosted kopte goed op doel maar Horvath ging goed plat. Vanaken werd vervolgens door Verstraete neergeduwd maar Van Driessche zag er geen graten in. De toegevoegde tijd leverde vooral naast een lange verzorging voor Dejaegere niet meer zoveel doelgevaar op waardoor de Slag om Vlaanderen onbeslist eindigde.