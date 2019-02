Kim Meylemans (22) heeft zilver veroverd op het WK voor juniores in het Duitse Königssee. De Neeroeterse eindigde in beide runs tweede, telkens achter de Tsjechische Anna Fernstädt.

Meylemans had tot vandaag nog nooit bij de juniores deelgenomen, omdat ze al op erg jonge leeftijd in het Wereldbekercircuit stapte. Aangezien The Little Belgian volgend seizoen 23 wordt, was dit haar ...