Topmodel Kendall Jenner houdt het wel heel luchtig in de Italiaanse Vogue. Gekleed in enkel een paar handschoenen en op hoge hakken siert ze er een van de pagina’s van het blad. Op de cover houdt ze het iets zediger.

Fotograaf Mert Alas deelde zijn foto’s van Jenner voor de Italiaanse Vogue op Instagram. Hij bracht haar in beeld in de stijl van de oude Italiaanse films, maar hield op z’n minst in één van de beelden de styling op een minimum.