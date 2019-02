Marcel Kittel weet weer wat winnen is: Duitser wint slotrit Challenge Mallorca

De Duitser Marcel Kittel weet weer wat winnen is. De Katusha-renner won op Mallorca de slotrit van de Challenge Mallorca, zijn tweede wedstrijd van het jaar nog maar. Kittel klopte onze landgenoot Timothy Dupont en de Fransman Hugo Hofstetter.

van 12 maart 2018 was het geleden dat Kittel nog eens kon winnen. Toen zegevierde de Duitser in de zesde etappe van Tirreno-Adriatico, voor Peter Sagan en Max Richeze. Deze keer was de tegenstand van iets minder allooi maar de vreugde was er niet minder om. Kittel hoopt na een mislukt seizoen bij Katusha zijn snelle benen te hebben teruggevonden. Vorig seizoen bleef hij steken op twee overwinningen.