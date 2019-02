Vlaams gezin getuigt over chaos aan Brennerpas: “Zeven uur compleet stilgestaan, we konden geen meter voor- of achteruit”

Al dertien jaar trekken Elke Calewaert, haar man en hun drie dochters naar hun favoriete skiplekje in Zuid-Tirol. Normaal gezien doet het gezin uit Kalmthout er twaalf uur over om op hun bestemming te raken. Door de verkeerschaos aan de Brennerpas was dat nu ruim het dubbele. “We hebben zeven uur compleet stilgestaan”, getuigt Elke aan onze redactie. “We konden geen meter voor- of achteruit. Gelukkig hadden we warme dekens bij in de wagen.”