Deceuninck - Quick Step verlengt contract van sprintbelofte Alvaro Hodeg

Brussel - Deceuninck - Quick Step heeft de Colombiaan Alvaro Hodeg een nieuwe verbintenis tot eind 2021 gegeven. Dat maakte de Belgische WorldTourploeg bekend. De 22-jarige Hodeg debuteerde vorig seizoen als prof bij Quick.Step. Hij sprintte meteen naar vijf zeges (Handzame Classic, plus ritten in de rondes van Catalonië, Polen, Duitsland en Turkije).

“Toen Alvaro onze ploeg vervoegde, wisten we dat wij een talent in handen kregen. Iemand die alles in huis heeft om het te maken en een van de beste spurters in het peloton te worden”, zegt teammanager Patrick Lefevere. “Hij zit nog in een leerfase en moet verbeteren maar zijn uitslagen tot dusver tonen zijn onmiskenbare kwaliteiten. We zullen daar de volgende jaren voorzichtig mee omspringen.”