Onze journalist op het WK veldrijden: “1 keer Belgisch goud, gaat het daarbij blijven?”

Het WK veldrijden in het Deense Bogense is vandaag aan zijn tweede dag toe. Alle ogen zijn namiddag gericht op de profs. Gisteren pakten onze landgenoten dankzij Sanne Cant één gouden medaille. Gaat het daarbij blijven? Lanakenaar Ryan Cortjens hield de Limburgse eer hoog met een bronzen medaille bij de junioren. Hadden we meer mogen verwachten van onze gouwgenoten? En wat verwachten we van het WK bij de profs? We vroegen het aan onze journalist in Bogense Rob Rodiers.