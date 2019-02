De Russische bokser Sergey Kovalev mag zich WBO-wereldkampioen bij de halfzwaargewichten noemen. Hij haalde het zaterdag in het Texaanse Frisco op punten van de Colombiaanse titelhouder Eleider Alvarez.

De 35-jarige Kovalev kreeg drie keer het voordeel (120-108, 116-112, 116-112) en behaalde zo de 33e zege uit zijn carrière (drie nederlagen, een onbeslist).

Voor Alvarez was het de eerste nederlaag in 25 gevechten. In augustus 2018 had de Colombiaan Kovalev nog verslagen met knock-out.