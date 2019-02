“Fors verhoogde premies, uitsluiting van bepaalde kosten,...Wie ziek is of is geweest, ondervindt vaak problemen bij het afsluiten van een verzekering”

‘Wie ziek is of is geweest, ondervindt vaak problemen bij het afsluiten van een verzekering. Het gaat om fors verhoogde premies, uitsluiting van bepaalde kosten of aandoeningen tot zelfs weigering van de verzekering. Nochtans heeft iedereen recht op betaalbare financiële bescherming’, zegt Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker.

Maarten Vos kreeg in 2011 te horen dat hij teelbalkanker had. Na een succesvolle behandeling wil hij in 2016 als startende zelfstandige een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten. Die wordt hem geweigerd. ‘Ik werd door de verzekeraar aan het lijntje gehouden. Tussen de regels door kon je lezen dat mijn ziekteverleden de reden was, maar hij durfde dat zo niet benoemen en zocht naar andere argumenten. Op aanraden van de Kankerlijn contacteerde ik verschillende verzekeringsmaatschappijen. Zo is het me toch gelukt een verzekering af te sluiten.’

Een andere jonge kankerpatiënte getuigt over problemen met een hospitalisatieverzekering: ‘De arts die de verzekeraar adviseerde om de kosten verbonden aan het melanoom uit te sluiten van mijn hospitalisatieverzekering, vertelde me dat ze het verzekeringstechnisch risico niet kunnen nemen en dat een kankerdiagnose niet kan verjaren. Met andere woorden, ik zal levenslang problemen ondervinden met het afsluiten van verzekeringen. Dat is een slag in mijn gezicht. Je oncoloog zegt dat je genezen bent, maar de verzekeraar behandelt je als een ziek persoon.’

Verbetervoorstellen

Kom op tegen Kanker kaart de knelpunten die kankerpatiënten met privé-verzekeringen ondervinden al lange tijd aan. Met resultaat. In 2015 kregen mensen die kanker overleefden al een betere toegang tot een schuldsaldoverzekering, door o.m. het oprichten van de compensatiekas die tussenkomst kan verlenen bij zeer hoge medische bijpremies. Eind vorig jaar kondigde minister Kris Peeters nog aan ‘het recht om vergeten te worden’ in te voeren. Helaas zijn nog niet alle problemen van de baan.

Kom op tegen Kanker wil zo veel mogelijk getuigenissen verzamelen om inzicht te krijgen in de problematiek van privé-verzekeringen voor mensen die kanker hebben of hebben gehad. Op deelvandeoplossing.be kunnen (ex-)patiënten en hun naasten vanaf vandaag hun ervaringen neerschrijven, eventueel anoniem. Ook telefonisch kunnen ze hun verhaal kwijt via het gratis nummer van de Kankerlijn 0800 35 445.