De Indiase douane heeft een vliegtuigpassagier betrapt met een luipaardenwelp in zijn handbagage.

De man was net geland op de luchthaven van Chennai na een vlucht uit Bangkok. De douane vond dat hij zich verdacht gedroeg, en er kwamen geluidjes uit zijn tas.

Bij controle bleek er een luipaard van zo’n maand oud in zijn handbagage te zitten. Het diertje was volgens de douane verzwakt en in shock.

De reiziger is opgepakt. Er wordt onderzocht of hij tot een bende smokkelaars behoort.