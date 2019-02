Experts over voorstel Jef Vermassen: “Dubbele nationaliteit afschaffen? Dan kan Zuhal Demir niet meer in het parlement zetelen”

“Schaf die dubbele nationaliteit af.” Dat zei topadvocaat Jef Vermassen vrijdag in Brugge na afloop van het assisenproces over de doodslag op Mikey Peeters (19). Een van de twee daders had de Tsjetsjeens-Belgische nationaliteit en kon uit de handen blijven van het Belgische gerecht door naar zijn tweede vaderland te vluchten. Hij kreeg meteen applaus van N-VA’ster Zuhal Demir. Maar: “Je kan die dubbele nationaliteit helemaal niet afschaffen. Dat weet Vermassen maar al te goed”, zegt specialist staatsrecht en parlementslid Hendrik Vuye.

De 25-jarige Suleyman Betelguiriev stak in de nacht van 29 op 30 mei 2014 zes keer met zijn mes in op Mikey Peeters, nadat die in een gevecht verwikkeld was geraakt met Steven Van Geel, de vriend van ...