Belgische klimaatspijbelaars krijgen steun van Leonardo DiCaprio

De Belgische jongeren die afgelopen donderdag al voor de vierde keer spijbelden voor het klimaat, blijven ook in de rest van de wereld niet onopgemerkt. Naast tal van berichten in buitenlandse media krijgen de “bosbrossers” ook steun van niemand minder dan topacteur Leonardo DiCaprio (44).

De Oscarwinnende acteur, die zich met zijn Leonardo DiCaprio Foundation al jarenlang inzet voor het milieu, plaatste een foto van de protesterende jongeren op zijn Instagram-account. Met daarbij een tekstje uit The Guardian over de actie. “Duizenden Belgische tieners namen donderdag net als de voorbije weken opnieuw deel aan een nieuwe studentenactie voor het klimaat. Ongeveer 30.000 scholieren, onder wie ook leerlingen uit het basisonderwijs, zouden gespijbeld hebben voor betogingen in Brussels, Luik en Leuven. Enkele kinderen betoogden ook voor het huis van de Belgische milieuminister. 3.000 academici en wetenschappers hebben hun steun al uitgesproken voor de protesten en geven de jongeren absoluut gelijk.”

DiCaprio heeft meer dan 28,7 miljoen volgers op Instagram. Zijn bericht kreeg al meer dan 528.000 “likes”.