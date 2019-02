Zulte Waregem weer iets zekerder van behoud na spectaculaire zege tegen Cercle Brugge

Het heeft heel wat moeite gekost, maar Zulte Waregem heeft Cercle Brugge met 3-2 geklopt. Essevee heeft het vooral zichzelf moeilijk gemaakt door bij momenten zwak te verdedigen. De ingevallen Idrissa Sylla bezorgde zijn ploeg uiteindelijk de driepunter. Zulte Waregem is zo weer wat zekerder van een verlengd verblijf in 1A, Cercle Brugge zit in een dipje met 1 op 15

Na de gewonnen degradatietopper op Lokeren kon Essevee de partij tegen Cercle Brugge met een geruster gemoed aanvatten. Coach Francky Dury zag geen reden om iets te wijzigen aan zijn basiself. Zijn troepen startten ook het best aan de wedstrijd. Dat leverde meteen een grote kopkans op voor Harbaoui, maar die verkwanselde die mogelijkheid.

Cercle Brugge onderging het spel, maar kreeg toch de kans om de score te openen. Bossut kwam attent uit en Gakpé werkte te zwak af. Daarna was het al Zulte Waregem wat de klok sloeg. Bongonda viseerde op vrije trap de paal. Na een kwartier was het toch raak. Bongonda bediende Harbaoui, die zijn veertiende van het seizoen binnen knikte: 1-0. Verdiend.

Achterin ontstond er paniek bij Cercle Brugge. Misschien had het iets te maken met de vele wissels die coach Laurent Guyot had doorgevoerd. Zo waren onder meer sterkhouders Ueda en Lusumba er niet bij. Bjordal liet na om de score te verdubbelen op aangeven van alweer Bongonda. Toch liet Essevee zich weer betrappen op een slordigheid achterin. Pletinckx en De fauw gingen beiden niet vrijuit wanneer Bruno voor de 1-1 kon tekenen. Op het middenveld ging de thuisploeg plots aan het klungelen. Vooral Stef Peeters was zeer slordig in de passing. Alweer hield Bossut zijn team recht na een scherpe kopbal van Bruno. Als de Boeren konden dreigen, was dat via de snelle en vinnige Bongonda. Zo lanceerde de dribbelaar De Pauw. Die omspeelde simpel Nardi: 2-1.

VAR grijpt in

Na de pauze bleef het spelbeeld quasi hetzelfde. Zulte Waregem was de betere ploeg. Cercle Brugge keek toe en kon daar weinig tegenoverzetten. Een plaatsbal van Peeters – die zich had herpakt – werd door Nardi uit de winkelhaak gezweefd.

Na een counter van Cercle stond het uit het niets weer gelijk. De ingevallen Cardona ging op snelheid langs Bossut. De lijnrechter had gevlagd, maar de VAR keurde het doelpunt goed.

Dury greep in en haalde De Pauw en Bjordal naar de kant. Sylla en Soisalo moesten voor meer dreiging zorgen. De partij verwaterde langzamerhand. De slordigheden stapelden zich op. Mercier plaatste tussendoor een vrije trap over. Toch viel de 3-2 nog. Invaller Idrissa Sylla trapte op zijn geheel eigen manier de bal tegen de netten. Half vallend, half stuntelig, maar hij telt. Ei zo na stond het meteen weer 3-3. Mercier wilde Bossut lobben, maar die doorzag dat. Cardona kon in de rebound koppen, De fauw haalde het leer van de lijn weg. En het was nog niet gedaan. In de extra tijd ging Bossut nog goed plat op een schot van Cardona. Palun keek nog tegen een tweede gele kaart aan nadat hij dolgedraaid was door Bongonda. De rechtsachter mist de derby tegen Club Brugge.

Zulte Waregem heeft nu 26 punten verzameld en vergrootte de kloof tot twaalf punten op rode lantaarn Lokeren. Volgende week trekt de fusieclub naar Anderlecht. Cercle Brugge blijft achter met een 1 op 15 en speelt volgende zondag tegen buur Club Brugge.