Limburgse veldritcoach reanimeert Diepenbekenaar op WK veldrijden in Denemarken

Diepenbeek -

Provinciaal veldritcoach Eddy Ponet heeft zaterdag in het Deense Bogense de Diepenbeekse wielerfan Frans Vandormael gereanimeerd. Vandormael, die als toeschouwer aanwezig was op het WK veldrijden, zakte na afloop van de vrouwenwedstrijd in elkaar. Ponet, zelf een hartpatiënt, zag alles gebeuren en startte meteen met de reanimatie. Vandormael werd daarna door de hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht. “Zijn toestand is stabiel, maar hij is zeker nog niet buiten levensgevaar”, aldus Ponet.