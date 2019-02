Apothekers willen systeem tegen fraude met zware pijnstillers

De apothekers vragen dat er een systeem zou komen om mogelijke fraude met zware pijnstillers te melden. Het gaat om zogeheten opiaten, die afgeleid zijn van opium en verslavend zijn als ze niet op de juiste manier worden gebruikt. Dat meldt VRT NWS zaterdag.

Voorschrijvers, want er is voor die middelen steeds een voorschrift nodig, kunnen bijvoorbeeld onder druk gezet of betaald worden om illegaal aan geneesmiddelen te geraken, klinkt het bij de Algemene Pharmaceutische Bond. Die geneesmiddelen kunnen vervolgens ook in het zwart worden verhandeld.

Daarnaast komt er fraude met voorschriften voor: kopieën nemen, voorschriftenboekjes stelen,... De apothekersbond vraagt daarom een systeem waarmee apothekers op een veilige manier melding kunnen maken als ze vermoedens van misbruik hebben.