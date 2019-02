Valencia doet Barcelona bibberen in Nou Camp, maar dan schiet Lionel Messi wakker

De bezoekers kwamen in Nou Camp op een dubbele voorsprong na treffers van Gameiro (24.) en Parejo (32.), die laatste vanaf de stip.

De Blaugrana herpakten zich en Lionel Messi bracht de thuisploeg met twee goals opnieuw langszij. Zijn eerste treffer (39.) was een elfmeter, zijn tweede een heerlijk afstandsschot. Goed voor zijn 21ste doelpunt van het seizoen.

Barcelona blijft op kop in de rangschikking in Spanje. Het telt na 22 speeldagen vijftig punten. Eerste achtervolger Atlético Madrid, dat zondag nog naar Real Betis trekt, volgt op zes punten. Valencia staat op de zevende plek.

