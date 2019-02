Lois Petit verovert enige Belgische gouden plak op Belgian Judo Open

Herstal - Europees juniorenkampioene Lois Petit (-48 kg) is er als enige landgenote in geslaagd om goud te veroveren op de International Belgian Adidas Judo Open, waarbij de vrouwen in Herstal kampten en de mannen in Wezet.

De 19-jarige Lois Petit had in de finale geen moeite met haar twee jaar jongere Duitse tegenstreefster Laila Göbel en won verdiend met ippon. In dezelfde gewichtsklasse behaalde laatstejaarsbelofte Ellen Salens (22) brons door in het beslissende duel de Française Helena Beyssac Poulin met waza-ari te verslaan.

Nog bij de vrouwen veroverde Sophie Berger (-78 kg) brons door de Nederlandse Kim Hooi met waza-ari in het verlies te kampen in het gevecht voor de derde plaats.

Bij de mannen was er voor België enkel brons weggelegd. Bij de -73 kg won Malik Umayev met ippon van de Duitser Schamil Dzavbatyrov in het gevecht voor plaats 3.